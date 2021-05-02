Велика Палата визначала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів у 87-му окрузі.

Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2021 року, що встановлював результати виборів та визнавав Василя Вірастюка переможцем на довиборах в окрузі №87.

Це сталося пізно ввечері в суботу 1 травня, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Читайте такожПісля скандальних виборів на 87 окрузі голову СБУ Івано-Франківщини підвищили - він їде в КиївВелика Палата визначала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів у 87-му окрузі. Таким чином вона частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21.

У цій справі Шевченко не погодився з протоколом ЦВК, оскаржив його та дії комісії. Додатково в позові він просив зобов'язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.

28 квітня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив постанову, якою у задоволенні позову кандидата Шевченка у справі №9901/114/21 відмовив повністю. Апеляцію Олександра Шевченка на зазначене рішення розглядала вже Велика Палата Верховного Суду. Розгляд справи було розпочато 30 квітня та вже 1 травня ухвалено і проголошено рішення.

За даними "ОПОРИ", нове рішення суду мотивовано серед іншого тим, що під час встановлення результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, про які говорили учасники виборчого процесу.

Одразу після проголошення згаданого рішення Велика Палата перейшла до розгляду іншої справи - №9901/117/21, що також безпосередньо стосується результатів виборів в окрузі 87. Там до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом звернулася політична партія "За майбутнє". Зокрема, вона просила:

визнати протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів;

визнати неможливим встановлення достовірних результатів проміжних виборів;

визнати протиправним і скасувати протокол ЦВК про результати виборів;

зобов'язати ЦВК ухвалити рішення про проведення повторних виборів.

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Вибори у 87-му окрузі: що відомо

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Автор: Катерина Комолова