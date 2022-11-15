Олексій Данілов наголосив, що мирний план президента Зеленського буде виконаний у повному обсязі й з дотриманням графіку.

Мирний план України буде виконаний у повному обсязі й з дотриманням графіку.

Про це у Twitter написав секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи представлені напередодні президентом України Володимиром Зеленським 10 пропозицій для гарантування миру в Україні.

"Росії не варто втрачати час. Чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України", - зазначив він.

Відео дня

Данілов наголосив, що мирний план президента Зеленського буде виконаний у повному обсязі й з дотриманням графіку.

Мирний план Зеленського: деталі

15 листопада у своїй промові на саміті G20 президент України Володимир Зеленський закликав світ не пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

"Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних "Мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після укладання", - сказав президент.

Він представив 10 рішень, які можна реалізувати, щоб гарантувати мир.

Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.