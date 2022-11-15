"Не буде ніяких "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після ув'язнення, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував "формулу миру" з 10 пунктів.

"Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми – люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями, – написав він у Telegram-каналі. – Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім почати нову серію терору і глобальну дестабілізацію. Не буде ніяких "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після укладання".

"Формула миру" для України

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

"Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями світу разом з нами", – зазначив президент.

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Саміт G20 15-16 листопада 2022

Як відомо, на індонезійському острові Балі 15 листопада стартував саміт лідерів країн G20.

Повідомлялося, що на полях саміту провели зустріч лідер КНР Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон.

Напередодні саміту представники країн-учасниць саміту вже зробили ряд заяв, які стосуються, в тому числі, війни в Україні.

У G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та ЄС.