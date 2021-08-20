За словами секретаря Радбезу, таких повноважень у них немає.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у РНБО немає повноважень знімати міського голову Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

"Я не знаю, хто порадив Віталію Володимировичу, які політтехнологи, запустити таке рішення, що нібито на засіданні Ради нацбезпеки та оборони ми можемо знімати Кличко? Повноважень знімати Кличко з посади у нас немає. Ці повноваження є у Кабінету міністрів. Кабінет міністрів займається своєю справою. Ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні Ради безпеки та оборони, ми можемо звернути увагу на стан справ, який є у місті Києві. Ми можемо звернути увагу – у нас дуже велике питання по воді, яка є сьогодні у водогонах Києва. Це питання, яке є вкрай болюче, є вкрай важливим, і ми вже двічі проводили наради з представниками Київської міської державної адміністрації з цього приводу", – сказав Данілов.

Зокрема, він зазначив, що усі чули про станцію очищення води Бортничі (Бортницька станція аерації (БСА).

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти Шарія, його дружини та головреда "Страни""Де станція? Невідомо. Роки ідуть, а станції немає. І багато інших питань", – сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що усім треба виконувати свої обов'язки і тоді нікого на засідання РНБО не будуть кликати.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що сьогодні на РНБО може розглядатися питання щодо звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Кличка запросили на засідання РНБО, але він сказав, що не піде. У соціальній мережі Facebook він повідомив, що не зможе відвідати засідання РНБО, оскільки братиме участь у засіданні Асоціації міст України.

Автор: Віталій Саєнко