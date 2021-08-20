Голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони, а він сказав, що не піде. Політик відмовився з'явитися на засідання, хоча там його, за чутками, хочуть звільнити з посади мера.
Про це він повідомив у Facebook.
"Друзі! Мені подзвонили з офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім", - написав Кличко. При цьому він зазначив: "тому що після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже поїхав у робочу поїздку у справах Асоціації міст України на Чернігівщину".
Ситуація навколо звільнення Кличка - довідка УНІАН
- Одним з перших звільнити Віталія Кличка просив керівник офісу президента України Андрій Богдан. Він звертався з цим проханням до Кабміну ще в липні 2019 року. Звернення з питання звільнення Кличка було направлено відповідно до вимог закону і Конституції України.
- У серпні 2019 активісти під будівлею Кабміну вимагали звільнення Кличка через те, що він нібито допустив "тотальну незаконну забудову міста" і, як наслідок, знищення культурної спадщини та історичного природного середовища і зелених зон.
- У жовтні 2019 року депутати Київради просили звільнити Кличка з КМДА і дати "зелене світло" достроковим виборам.
- Після цього Кличко запідозрили у перевищенні повноважень через скандал з недобудованим Шулявським мостом.
- У січні 2020 року Зеленський пообіцяв звільнити Кличка з посади голови КМДА після останнього інциденту з Ocean Plaza. Однак указ так і не був підписаний.
У лютому 2020 року кияни під офісом президента вимагали звільнити голову КМДА за корупцію. Однак ця ситуація так і не вирішилася.
Зовсім недавно, 18 серпня 2021 року, Мінкульт звинуватив владу Києва у спробах зірвати святкування Дня Незалежності. Виною тому була сцена, яку до Дня Незалежності встановили в Маріїнському парку. Тоді Кличко заявив, що з містом цей момент не погоджували.
На тлі всіх цих скандалів, за інформацією ЗМІ сьогодні, 20 серпня, на РНБО може розглядатися питання про звільнення Кличка з посади голови КМДА.
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