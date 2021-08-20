Одним з перших звільнити Кличка просив керівник офісу президента України Андрій Богдан.

Голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони, а він сказав, що не піде. Політик відмовився з'явитися на засідання, хоча там його, за чутками, хочуть звільнити з посади мера.

Про це він повідомив у Facebook.

"Друзі! Мені подзвонили з офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім", - написав Кличко. При цьому він зазначив: "тому що після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже поїхав у робочу поїздку у справах Асоціації міст України на Чернігівщину".

Ситуація навколо звільнення Кличка - довідка УНІАН

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Автори: Надя Пришляк, Поліна Кузенко