Раніше Медведчука викликали на допит в СБУ з приводу публікації ЗМІ плівок "Медведчука-Суркова".

ДБР проводить розслідування щодо кума Путіна й депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також його соратника і власника трьох підсанкційних каналів «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна» Тараса Козака.

Про це йдеться у відповіді ОГП на запит екс-секретаря РНБО Олексія Данилюка, пише у Facebook журналіст Валерій Калниш.

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Дані генпрокурорка подала до реєстру 1 березня – після введених проти Козака й Медведчука санкцій РНБО 20 лютого.

«Генеральним прокурором 01.03.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення представниками керівництва країни-агресора – Російської Федерації за пособництва М., К. та пов’язаних з ними осіб дій, передбачених ч. 1. ст. 438 ККУ», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Раніше Медведчука викликали на допит в СБУ з приводу публікації ЗМІ плівок «Медведчука-Суркова».

Санкції проти Медведчука і Козака

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

26 лютого РНБО запровадила санкції до 10 колишніх посадових осіб, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.

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Автор: Яна Ставська