У цій же справі викликався на допит і Порошенко, однак він не прийшов.

У Службі безпеки України офіційно підтвердили, що допитували голову політради партії "Опозиційна платформа - за життя", народного депутата Віктора Медведчука у справі "плівок Медведчука-Суркова".

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.

У рамках кримінального провадження, пов’язаного з цими плівками, на допит двічі викликався колишній президент України Порошенко, але обидва рази не з’явився.

Санкції проти Медведчука і деталі справи

19 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, вона передбачила застування санкцій до Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції були накладені на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

25 лютого видання Цензор.нет оприлюднило аудіозапис розмови двох людей, голосами схожих на Медведчука і Суркова, які обговорювали постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі. За даними видання, розмова датована 2014 роком.

26 лютого голова СБУ Іван Баканов заявив, що СБУ проведе експертизи оприлюднених ЗМІ аудіозаписів нібито розмови Медведчука та Суркова. За його словами, оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, яких ЗМІ ідентифікували, як Медведчука та Суркова, включено до кримінального провадження.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

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Автор: Дмитро Хилюк