За даними слідства, Медведчук надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Державне бюро розслідувань передало до суду справу народного депутата України Віктора Медведчука, який звинувачується у державній зраді.

Як повідомляє ДБР у Facebook, слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

"Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (перебуває у розшуку), посадовими особами Російської Федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим, які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, народний депутат України надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. "Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначають, що обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН, Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК).

Він перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо про його втечу.

12 квітня Медведчука затримали. Наразі він перебуває під вартою.

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