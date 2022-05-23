Кум Путіна деталізував роль п'ятого президента у так званій вугільній справі, а також трубопроводу "Самара – Західний напрямок".

Підозрюваний у державній зраді та сприянні тероризму кум Путіна Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Крім того, він дав свідчення у так званій вугільній справі, в якій фігурує п'ятий президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – заявив Медведчук.

Затриманий нардеп запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента Порошенка. За рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. З травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачування дизелю через магістраль припинилося.

Медведчук також розповів про налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

"У цьому була залучена фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – розповів він.

Медведчук під час допиту назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам України, - колишні урядовці, екс-керівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

Слідство у справах триває. Продовжуються слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Затримання Медведчука

У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.

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