Екс-нардепу змінили запобіжний захід, зазначила його дружина.

Колишній народний депутат України Семен Семенченко вийшов зі слідчого ізолятора.

Як повідомила кореспонденту УНІАН дружина Семенченка Наталка Музика, відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Замість тримання під вартою колегія суддів змінила Семенченку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Музика уточнила, що на 22 червня заплановане чергове засідання у Шевченківському райсуді Києва щодо продовження запобіжного заходу, відтак суд може повернути Семенченка за ґрати.

Нагадаємо, 24 березня 2021 року в Службі безпеки України заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

Пізніше співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

14 травня 2021 року стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

3 грудня прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо Семенченка та ще 8 осіб, які є обвинуваченими у справі про створення "ПВК".

Обвинуваченим інкримінують створення не передбачених законом збройних формувань і участь у їхній діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).

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