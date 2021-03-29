Сам Віногродський стверджує, що не має стосунку до ПВК.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про створення «приватної військової компанії» екс-нардепом Семеном Семенченком.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Віногродського з позивним "Гал" відправили під цілодобовий домашній арешт.

За інформацією "Української правди", прокурор просив взяти Виногродського під варту, наголошуючи, що підозрюваний може втекти, переховуватися, тиснути на свідків, знищити або спотворити речові докази. Однак суд вирішив інакше.

Читайте такожВикриття "приватної армії": один з фігурантів справи про нелегальну "ПВК" прокоментував звинуваченняАдвокат Віногродського Андрій Наход розповів, що його підзахисного підозрюють за статтею 260 Кримінального кодексу "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, участь у них або керівництво ними".

За словами адвоката, слідство вважає, що у 2018 році Семенченко створив у США компанію Donbass Battalion Corporation для здійснення охоронної діяльності в Афганістані, Сирії та Іраку, а Виногродський виконував у ній посередницькі консультаційні послуги.

Сторона обвинувачення стверджує, що згодом Семенченко і Віногродський організували українське представництво американської фірми, і вона діяла як ПВК. Адвокати підозрюваного Віктор Сорокін та Андрій Наход звинувачення заперечують.

Також за словами адвокатів, їх підзахисний є інвалідом війни та має проблеми зі здоров'ям. Захист наголошував на тому, що Віногродський воював за Україну, а тому не міг вчиняти протиправних дій і створювати воєнізовані формування.

Сам Віногродський стверджує, що не має стосунку до ПВК, а в іноземній фірмі виступав лише як консультант, поки не з'ясувалося, що контрактів не буде.

Взяти на поруки Віногродського висловили бажання Степан Хмара та Микола Коханівський, однак суд їм відмовив.

Справа Семенченка

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Автори: Тетяна Поляковська, Катерина Комолова