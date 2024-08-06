Наразі ситуація на фронті залишається складною, Росія продовжує збільшувати темпи мобілізації, тому, говорити про можливість демобілізації в Україні проблематично.

На даний момент від Кабінету міністрів України до Верховної Ради не надходило законодавчих ініціатив про можливість демобілізації. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які спочатку вкинули у публічний простір, а потім в якості законодавчих ініціатив, можливість військовозобов'язаним бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану. В комітеті це питання обговорювалося дуже ретельно. Історія світових воєн, на сьогоднішній день, не знає прикладів, коли до завершення повномаштабної війни, повномаштабного вторгнення до відсічі агресії здійснювались якісь комплексні заходи звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет", - наголосив Веніславський.

Він додав, що це питання має не лише політичне, але й оборонне безпекове та військове значення.

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"Тому що, політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони будуть протягом певного часу мати можливість на звільнення - але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ситуація залишається на фронті дуже складною", - підкреслив депутат.

Також він додав, що Росія постійно намагається збільшити кількісний склад своїх збройних сил, які беруть участь в агресії проти України.

"Говорити на цьому фоні про можливість звільнення дуже проблематично", - сказав Веніславський.

При цьому, він додав, що в ухваленому законі про мобілізацію Верховна Рада доручила Уряду і Міністерству оборони визначитися з тим, чи можливо здійснити демобілізацію.

"Якщо вони будуть вважати, що це можливо - вони мають внести відповідний законопроект. За моєї інформацією, такого законопроекту на даний момент немає. І я би не був надмірним оптимістом і не очікував би його найближчим часом", - сказав депутат.

Перспективи демобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що поява закону про демобілізацію залежить від багатьох факторів, зокрема, ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї. Йдеться про комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генштабом та іншими військовими структурами.

Командир підрозділу "Терра" в Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр) Микола Волохов раніше зауважував, що відпустити бійця додому просто. Складно знайти того, хто його замінить на фронті. Тому, на думку військового, спочатку потрібно провести повноцінну мобілізацію, щоб вести розмови про можливість демобілізації.

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