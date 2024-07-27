Йдеться про комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генштабом та іншими військовими структурами.

Поява закону про демобілізацію залежить від багатьох факторів, зокрема, ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV. За його словами, робота над законом - це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно.

"Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги - скільки, якої зброї і в які терміни нам поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів. На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", - сказав він. Відео дня

Лазуткін уточнив, що йдеться про комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генштабом, військовим керівництвом, Міноборони і всіма структурами, які до цього дотичні.

"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени (російський диктатор Володимир - УНІАН) Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, в тому числі, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні дані", - додав речник.

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, восени Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації.

У мережі публікували документи, згідно з якими ініціаторами виключення демобілізаційних положень із законопроекту стали Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

У Офісі президента нещодавно заявили, що демобілізація бійців, які воюють з початку повномасштабного нападу РФ на Україну, залежить від ефективності мобілізації.

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