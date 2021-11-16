Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі.

Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не дозволили відвідати екс-президента Грузії, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі у тюремній лікарні.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія). Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується", - зазначила омбудсмен.

Денісова наголосила, що намагатиметься зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Саакашвілі.

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Арешт Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню. Саакашвілі стверджує, що під час переведення до нього застосували силу.

Автор: Леся Лещенко