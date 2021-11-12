За словами Давида Арахамії, на сьогодні триває співпраця з колегами з інших європейських парламентів.

Київ розраховує, що спільні зусилля міжнародної парламентської коаліції спонукатимуть Грузію почати співпрацювати задля повернення екс-президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера.

"Ми насправді працюємо досить активно, в першу чергу таким політично-дипломатичним тиском. Зараз ми збираємо підписи. Вже більше 100 підписів зібрано від українських парламентарів щодо звернення до президента Грузії з вимогою чи проханням, щоб йому надали достатньо правильне медичне обслуговування, тому що ми бачимо, що консиліум українських лікарів недопущений до Михайла. Навіть грузинські лікарі, які у консиліум зібралися, вони мультипрофільний госпіталь йому прописали, а його зараз помістили у в'язничний госпіталь, де немає достатнього обладнання", - сказав він.

За його словами, на сьогодні триває співпраця з колегами з інших європейських парламентів.

"Щоб зробити так звану міжнародну парламентську коаліцію, де багато представників парламентів Європи спільно з нами будуть тиснути, в позитивному контексті я маю на увазі, на грузинську владу, щоб вони вирішували питання повернення Саакашвілі до України. Тому що це громадянин України... Мінімальне на що ми можемо розраховувати на те, щоб після оголошення йому вироку, щоб він відбував покарання в Україні... Ми ще шукаємо шлях, але точно хочемо бачити Михайла вдома", - сказав Арахамія.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування. 8 листопада його перевели до тюремної лікарні. Саакашвілі стверджує, що під час переведення до нього застосували силу.

Автор: Леся Лещенко