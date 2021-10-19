Вона, зокрема, голосувала проти ухвалення закону про олігархів всупереч рішенню фракції.

У парламенті оголошено про виключення народного депутата Людмили Буймістер із фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це рішення фракції повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Під час оголошення рішення фракції не уточнювалося, за що саме її виключено зі складу фракції.

Водночас раніше керівництво фракції неодноразово говорило про можливість виключення Буймістер, оскільки вона, зокрема, всупереч рішенню фракції голосувала проти ухвалення закону про олігархів.

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Питання виключення Буймістер зі "Слуги народу"

23 вересня Верховна Рада ухвалила поданий президентом закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Ряд депутатів були незадоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, якими пропонувалося скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-го - представники "Опозиційної платформи - За життя".

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Автор: Надя Пришляк