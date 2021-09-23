Давид Арахамія зауважив, що це доречно зробити з точки зору партійної дисципліни.

Народного депутата Людмилу Буймістер можуть виключити з фракції "Слуга народу" за відмову голосувати за закон про деолігархізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія.

Арахамія зазначив, що багато народних депутатів від "СН" звертаються до нього з приводу необхідності виключення Буймістер зі складу фракції.

"З точки зору партійної дисципліни треба виключати. Але це буде вирішувати 70% фракції", - сказав він. (Йдеться про те, що для ухвалення рішення про виключення депутата з фракції це рішення має підтримати не менш як 70% депутатів, які входять до її складу – УНІАН).

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При цьому Арахамія додав: "Можливо, зробимо це у Трускавці".

Своєю чергою у коментарі журналістам перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко зауважив, що оскільки Буймістер обрана у мажоритарному окрузі, то вона "може безболісно вийти з фракції" за власним бажанням. При цьому він нагадав, що люди в її окрузі все таки голосували не за неї конкретно, а за представника партії "Слуга народу".

Корнієнко зазначив, що депутатів, які хочуть вийти з фракції, "ми відпускаємо з миром".

"В нас немає зобов’язань, як у мафіозних колах, – вхід гривня, вихід 100", - додав він.

За його словами, в цій ситуації "вільна каса, вільні двері".

Корнієнко наголосив, що закон про олігархів є "ідеологічно важливим для фракції "Слуга народу"".

23 вересня Рада ухвалила в другому читанні законопроект про "олігархів". Законом передбачено, зокрема, створення спеціального реєстру, куди вноситимуть дані осіб за попередньо визначеними владою трьома ознаками.

Законопроект підтримали "слуги", водночас одразу три фракції не дали жодного голосу.

Нарада "слуг" з Зеленським: що відомо

Народні депутати з фракції "Слуга народу" планують провести велику нараду з 1 по 3 жовтня в одній з областей на заході України. Не виключено, що місцем проведення заходу буде Трускавець.

Корнієнко розповів, що це буде "велике засідання фракції, велике засідання монобільшості із запрошеними нашими колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він. На захід також буде запрошено, зокрема, і представників силових відомств, генерального прокурора, голову Служби безпеки України.

Автор: Надя Пришляк