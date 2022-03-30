Він провів зустріч з групою експертів, які аналізуватимуть їх вплив.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів установчу онлайн-зустріч з групою українських і міжнародних експертів, які проаналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.

Про це повідомляє Офіс глави держави.

"Санкції сьогодні видаються нашими партнерами практично щотижня. Вони є різними. Деякі з них вже почали працювати і є дуже чутливими для Росії. А деякі нібито звучать як санкції, але вони зовсім не працюють. Щодо деяких росіян уже знайшли шляхи, як їх обходити. Механізм санкцій сам по собі є дуже потужним, і наша мета – щоб санкції працювали ефективно", – наголосив Єрмак на початку зустрічі.

Він зазначив, що необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.

За словами Єрмака, зараз партнери України працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти РФ, під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту, що передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що не може бути й мови про скасування, зупинку чи зміну санкцій щодо агресора, поки не буде припинена війна, виведені війська з території України, наша держава не отримає репарації та компенсації за шкоду, завдану Українській державі та її громадянам.

Як повідомляється, колишній посол США в Росії та екс-радник Президента США з національної безпеки Майкл Макфол зазначив, що необхідно проаналізувати зроблене й домогтися того, щоб щотижня впроваджувалися нові санкції проти РФ, посилюючи тиск на неї.

Екс-координатор Державного департаменту США із санкційної політики Деніел Фрід зауважив, що необхідно якомога більше зупиняти експорт російської нафти та газу й зменшити відповідні прибутки. Він також переконаний, що в питанні санкційного тиску важлива динаміка та швидкість ухвалення рішень.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма зазначив, що питання експорту нафти є найважливішим і найчутливішим, коли йдеться про ефективний тиск на Росію, і саме на ньому варто зосередитися найбільше.

Крім того, він наголосив, що потрібно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Це автоматично призведе до заборон для багатьох корпорацій. Не лише щодо нафти й газу", – наголосив Шурма.

Він також вважає важливими санкції щодо всієї політичної верхівки Росії чи людей, дотичних до політики. До того ж на думку Шурми, критичною для Росії стане зупинка постачання певних хімікатів, запчастин, важливих компонентів для машинобудування, оборонної та нафтопереробної промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: