Глава держави заявляє, що не повинно бути жодних можливостей, аби Росія обходила санкції.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Офісі президента створюють групу експертів для аналізу ефективності застосованих санкцій проти Російської Федерації.

Про це глава держави сказав у відеозверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними, зважаючи на те, що вже робиться проти України Російською Федерацією", - заявив Зеленський.

"Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїми життями. Тисячами життів", - наголосив президент.

"Тому вже з цього тижня ми створюємо при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають", - підкреслив глава держави.

"Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних", - наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що у Путіна пригрозили Європі перекрити поставки газу, якщо Захід не платитиме за російське пальне в рублях.

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