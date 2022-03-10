У міста Енергодар та Маріуполь вирушили гуманітарні колони із Запоріжжя.
Про це в Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Сьогодні у нас організовано дві гуманітарні колони: одна знову в Енергодар для того, щоб все-таки доставити провіант і ліки, друга – на Маріуполь, яка теж має доставити воду, ліки, їжу та довезти автобуси, на яких потім будуть вивозити людей", - розповів Старух.
Також, за його словами, всередині області починається часткова евакуація з міст Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха і Степногірськ в Запоріжжі, щоб у разі бойових дій місцеве населення не постраждало.
"Робота по Гуляйполю та Орєхову ведеться вже кілька діб, але тепер вона стане більш системною, більш організованою", - зазначив глава ОВА.
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- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- У Маріуполі та Енергодарі тривають запеклі бої. Станом на 10 березня міста знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.