У ці міста планується доставити воду, продукти та ліки.

У міста Енергодар та Маріуполь вирушили гуманітарні колони із Запоріжжя.

Про це в Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні у нас організовано дві гуманітарні колони: одна знову в Енергодар для того, щоб все-таки доставити провіант і ліки, друга – на Маріуполь, яка теж має доставити воду, ліки, їжу та довезти автобуси, на яких потім будуть вивозити людей", - розповів Старух.

Також, за його словами, всередині області починається часткова евакуація з міст Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха і Степногірськ в Запоріжжі, щоб у разі бойових дій місцеве населення не постраждало.

"Робота по Гуляйполю та Орєхову ведеться вже кілька діб, але тепер вона стане більш системною, більш організованою", - зазначив глава ОВА.

Війна проти України: