Перемовини в Анталії вже почалися / facebook.com/oleg.nikolenko.50
У Туреччині розпочалися перемовини міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.
Про це у Facebook повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.
"У Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що тристороння зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та Росії пройде 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Анталії.