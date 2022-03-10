Міністри обговорять припинення російської агресії проти України.

У Туреччині розпочалися перемовини міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.

Про це у Facebook повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

"У Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що тристороння зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та Росії пройде 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

Вас також можуть зацікавити новини: