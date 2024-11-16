Під час візиту японський міністр зустрінеться із Зеленським.

В Україну з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.

Під час візиту японський міністр проведе зустріч зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та президентом України Володимиром Зеленським, передає Kyodo.

Мета візиту - продемонструвати позицію Токіо щодо України в її боротьбі з РФ і військами Північної Кореї.

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Івая став першим японським міністром, який приїхав в Україну після вступу на посаду прем'єр-міністра Сігеру Ісіби минулого місяця.

Івая прибув до Києва поїздом із Польщі.

Допомога Японії Україні

28 жовтня стало відомо, що Японія виділить кредит на суму 471,9 млрд ієн (приблизно $3 млрд) Україні від країн "Групи семи". Гроші буде виділено завдяки використанню заморожених активів РФ.

А на початку жовтня новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба у своїй першій політичній промові згадав про Україну і попередив про загрози Східної Азії. Зокрема, під час виступу Ісіба заявив, що наразі світ стає дедалі більш розділеним, а ситуація в Україні може передвіщати майбутнє Східної Азії.

У вересні у США президент Володимир Зеленський проводив зустріч із тодішнім прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

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