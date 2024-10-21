За даними WSJ, Остін прибув до Києва без будь-яких важливих заяв.

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні вранці раптово прибув до Києва з неоголошеним візитом, повідомляє CNN. Водночас, за даними The Wall Street Journal, Остін прибув до Києва без будь-яких важливих заяв щодо нової військової допомоги або дозволу використовувати ракети великої дальності на території Росії.

Зазначається, що Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим у Києві, щоб обговорити потреби України у зброї та підтримку США протягом наступного року.

Візит Остіна також стане для нього моментом "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни, за словами чиновника Міноборони.

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Останній візит Остіна в Україну

Це четвертий і, ймовірно, останній візит Остіна в Україну як глави Пентагону президента Джо Байдена.

Остін часто був голосом стриманості США, посилаючись на побоювання щодо надто глибокого занурення в американські запаси зброї, непридатність певних систем для місцевості чи клімату України та труднощів навчання українських сил.

При цьому держсекретар Ентоні Блінкен виступав за більш швидке відправлення більшої кількості обладнання, однак Байден зазвичай ставав на бік Остіна, зазначають американські чиновники.

Критики Остіна заявляють, що його поступовий підхід дозволив Україні вижити, але не кардинально змінити хід війни.

США та Україна - останні новини

Пентагон розкрив зміст нового пакета допомоги Україні. Зокрема, українські військові отримають боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS. Також ЗСУ отримають засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", броньовані машини та протитанкові засоби.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що найближчим часом в Україну приїде делегація Білого дому з відповідями щодо свого бачення "плану перемоги".

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