За словами Дудкіна, гроші для застави депутати взяли зі своїх зарплат.

Юрія Дудкіна, якого СБУ підозрює у державній зраді, відпустили з ізолятора тимчасового тримання: депутати від "Опозиційної платформи - За життя" внесли за політичного "експерта" 2 млн грн застави.

Читайте такожЗеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича, Азарова та інших чиновниківЗустрічати Дудкіна під ізолятор прийшов народний депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний, повідомляє "Громадське". За словами самого Дудкіна, кошти на заставу депутати зібрали зі своїх зарплат.

Справа Юрія Дудкіна: що відомо

24 лютого СБУ оголосила "експерту" Дудкіну про підозру за ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

25 лютого Печерський суд взяв його під варту на 2 місяці. Згодом стало відомо, що йому дозволили вийти з-під варти за умови внесення застави.

У Службі безпеки вважають, що Юрій Дудкін створив мережу з кількох веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, Youtube-канали) та окремих блогерів, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах він, за інформацією спецслужби, поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції News Front.

Також Дудкін виступав на російських телеканалах та в ефірах каналів Віктора Медведчука.

Сам Дудкін називає звинувачення проти себе наступом на свободу слова, каже, що документи сфабриковані, а влада злочинна.

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Автор: Катерина Комолова