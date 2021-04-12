Вже завтра Дудкін може вийти на свободу / скріншот
Суд змінив запобіжний захід пропагандистові закритих телеканалів Козака-Медведчука Юрію Дудкіну.
Про це повідомив у Facebook нардеп від проросійської ОПЗЖ і соратник Медведчука Ренат Кузьмін.
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"Експерту" Дудкіну дозволили вийти з-під варти за умови внесення застави. За інформацією "Страны", сума застави становить 2 мільйони гривень. Як пише ЗМІ, заставу за пропагандиста буде внесено вже завтра.
25 лютого суд обрав Дудкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
Що відомо про пропагандиста
- 24 лютого СБУ оголосила підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ.
- Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада (стаття 111) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (стаття 161) Кримінального кодексу.
- За завданням кураторів киянин створив мережу, в яку входили кілька веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, Youtube-канали) і окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, в тому числі від своїх координаторів з російського "Першого каналу" і агентства "News Front".
- "Експерт" брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.
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