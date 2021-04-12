Завтра Дудкін може опинитися на волі.

Суд змінив запобіжний захід пропагандистові закритих телеканалів Козака-Медведчука Юрію Дудкіну.

Про це повідомив у Facebook нардеп від проросійської ОПЗЖ і соратник Медведчука Ренат Кузьмін.

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"Експерту" Дудкіну дозволили вийти з-під варти за умови внесення застави. За інформацією "Страны", сума застави становить 2 мільйони гривень. Як пише ЗМІ, заставу за пропагандиста буде внесено вже завтра.

25 лютого суд обрав Дудкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Що відомо про пропагандиста

24 лютого СБУ оголосила підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ.

Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада (стаття 111) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (стаття 161) Кримінального кодексу.

За завданням кураторів киянин створив мережу, в яку входили кілька веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, Youtube-канали) і окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, в тому числі від своїх координаторів з російського "Першого каналу" і агентства "News Front".

"Експерт" брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

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Автор: Юрій Годован