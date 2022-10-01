В управлінні працюють люди, які на цьому знаються.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що у президента Російської Федерації Володимира Путіна є щонайменше три двійники.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, у розвідці є фахівці, які на цьому спеціалізуються.

"Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу одразу. Скільки їх насправді - треба просто підняти інформацію", - додав Буданов.

Також в інтерв'ю він розповів, що досить багато російських посадовців намагалися не допустити повномасштабного вторгення в Україну, оскільки розуміли, до чого це може призвести.

"Але, як ви знаєте, в Росії рішення приймаються виключно однією людиною.А йому вносили інформацію таку, як хотіли, щоб він її побачив. Крім того, мали місце певні внутрішньокремлівські розбірки, що досить сильно вплинуло на прийняття фінального рішення", - додав він.

Буданов відзначив, що фінальне рішення про повномасштабне вторгення було прийнято близько 15:00 23 лютого.

Двійники Путіна: що відомо

Питання про ймовірну наявність у російського диктатора двійників неодноразово підіймалося у ЗМІ. Люди помічили зміни на обліччі та у поведінці.

У мережі навіть з'являлася таблиця двійників Путіна, серед яких: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетний".

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що Путін періодично користується послугами двійників, які виконують оперативні функції.

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