Попри проблеми зі здоров'ям диктатор полетів на Камчатку.

Російський диктатор Володимир Путін намагається особисто відвідувати публічні заходи, але дається йому це важко. Перед візитом на Камчатку у нього загострилися проблеми з нирками, підстраховує двійник.

Про це пише Телеграм-канал Generall SVR.

За даними каналу, проблеми з нирками у Путіна почалися перед вильотом Камчатку. Йому надають допомогу, але особиста присутність диктатора на запланованих заходах під загрозою. Можуть відправити двійника.

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"Загострилися проблеми з нирками, з'явилася набряклість обличчя, помітні "мішки" під очима. Попри застосування лікарських засобів, очевидного поліпшення не було. Після прибуття на Камчатку Путін поскаржився медикам на втому та задишку, проте президент ухвалив рішення брати участь у заздалегідь запланованих заходах. Двійник підстраховує", - пише канал.

Як повідомляв УНІАН, російський "фюрер" Володимир Путін розлючений через невдачі на фронті та успішний старт контрнаступу української армії на південному напрямку. Останнім часом диктатор "надто багато нервує", що позначається на його здоров'ї. Після наради щодо України диктатору викликати бригаду медиків.

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