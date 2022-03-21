Президент наголосив, що хоч Україна не є членом цих організацій, але щонайменше один голос вона у них все ж має.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовилися про конкретну підтримку для України на самітах "Великої сімки" і НАТО.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Вдень говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Справжнім другом України, який не вагається й не шукає відмовок. Домовилися про конкретну підтримку для нашої держави на самітах наступного тижня – "Великої сімки" і НАТО", - зазначив він.

Президент наголосив, що хоч Україна не є членом цих організацій, але як мінімум один голос вона у них все ж має.

Він нагадав, що також поспілкувався з акторами Ештоном Кутчером і Мілою Куніс, які допомагають українським вимушеним переселенцям, збираючи кошти.

За словами Зеленського, зіркова пара вже зібрала 35 мільйонів доларів.

"Подякував їх від нашого народу, від всіх нас. Погодьтеся, це хороший результат тільки для однієї пари наших друзів в Америці. А ми працюємо над тим, щоб нашими друзями був увесь світ", - наголосив глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: