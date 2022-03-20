Джонсон зізнався, що захоплюється Зеленським.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ пропонував президенту України Володимиру Зеленському притулок у Сполученому Королівстві, але той відмовився.

Про це британський лідер розповів в інтерв'ю Sunday Times, зазначивши, що надання притулку президенту України та його родині обговорювалося.

За словами прем'єра, Зеленський завжди ясно давав зрозуміти, що залишиться в Україні, і що його обов'язок — залишатися зі співвітчизниками. Також він сказав, що захоплюється ним.

"Він абсолютно чарівний хлопець, але також виявився натхненником для багатьох людей і героїчним військовим лідером", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ повідомлялося, що влада США пропонувала Зеленському надати допомогу в евакуації, якщо в цьому виникне необхідність, але той відмовився.

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