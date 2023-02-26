Він обіймаю цю посаду майже рік.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади Командувача об’єднаних сил. Він був призначений на цю посаду незабаром після повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому минулого року.

Указ глави держави №113/2023 про звільнення Москальова датований неділею, 26 лютого.

"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади Командувача об’єднаних сил", – йдеться в документі.

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Що відомо про Едуарда Москальова

Едуард Москальов – генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Раніше Москальов був командиром оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" та начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід".

15 березня 2022 року указом президента України був призначений Командувачем об'єднаних сил. За кілька днів після призначення президент Володимир Зеленський нагородов Москальова орденом Богдана Хмельницького II ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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