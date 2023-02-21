На Донбасі відбуваються постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що попри великий тиск російських загарбників лінія фронту змін не зазнала.

Під час вечірнього відеозвернення до українців Зеленський розповів, що сьогоднішній день розпочав із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке було "розширеним і детальним", включно з доповідями з передової від українських командувачів на найгарячіших напрямках.

"Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат", – зазначив президент.

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Також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський доповів про ситуацію на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Жорстокі бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців", – сказав Зеленський.

Крім того, бригадний генерал Олександр Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках.

"Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами. Але дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала", – наголосив глава держави.

Президент подякував за це всім українським бійцям, солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки.

"Були на Ставці доповіді й інших командувачів і керівників наших сил оборони й безпеки. Наєв, "Північ", та ОСУВ "Одеса", Москальов – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін", – додав Зеленський.

За словами глави держави, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Будановв доповів щодо реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю.

"Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого Плану оборони та амбіцій ворога", – підсумував Зеленський.

Війна в Україні: актуальні новини

Вдень у вівторок, 21 лютого, російські окупанти завдали ударів по Херсону. Як повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, до вечора вівторка стало відомо, що поранені 20 людей. Також підтверджено, що внаслідок атаки загинули шість осіб.

У Генштабі повідомили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що у російської армії немає ніяких успіхів з початку їхнього так званого "великого наступу" на сході України. Він наголосив, що "великий" наступ РФ "згасає".

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