Такі заяви є неприйнятними ні за яких обставин, заявили в українському посольстві.

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрій Марга, який позиціонує себе політологом, під час презентації книги "Доля демократії" заявив, що Україна повинна поступитися територіями Росії і трьом сусідам.

Про це повідомляє сайт Digi24.

"Ми у абсолютно винятковій ситуації, і я зі всією відповідальністю кажу, що Україна перебуває у неприродніх кордонах. Вона повинна поступитися територіями Угорщині (Закарпаття), Польщі (Галиччина), Румунії (Буковина) і Росії (Донбас та Крим). Це території інших країн", - сказав він. Відео дня

Марга додав, що нині конфлікт можна вирішити тільки шляхом переговорів з Росією за посередництва Америки, Німеччини та Китаю.

Понад те, Марга заявив, що в Україні "про демократію не йдеться": "Там до демократії ще далеко. Там заборонені партії, телебачення під контролем однієї з них. Є дуже заможні люди, які виїжджають з грошима із країни. Країна, з якої виїжджають з грошима, з усім, не може бути ні демократичною, ні розвиненою".

Українське посольство у Румунії, своєю чергою, відповіло, що такі заяви є неприйнятними ні за яких обставин: "Вони є особливо кричущим порушенням у той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку всієї Європи".

"Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів.Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - зазначили дипломати.

З початку повномасштабного вторгнення Румунія допомагає Україні у військовій та гуманітарній сферах. 23 серпня Бухарест передав черговий транш з боєприпасами і запчастинами до військової техніки для ЗСУ.

Президент Румунії Клаус Йоганніс під час візиту Києва у червні заявляв, що Україна та її громадяни можуть розраховувати на румунський уряд та народ стільки, скільки потрібно.

Він також повідомив, що в Сучаві на повну потужність працює хаб міжнародної гуманітарної допомоги Україні. Вже було здійснено понад 40 відповідних транспортних місій.

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