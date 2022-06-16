Президент повідомив, що в Румунії було створено чимало робочих місць для українських біженців.

Україна та її громадяни можуть розраховувати на румунський уряд та народ стільки, скільки потрібно.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на пресконференції в Києві після зустрічі з лідерами України, Німеччини, Франції та Італії.

Зокрема, президент повідомив, що в Румунії було створено чимало робочих місць для українських біженців.

"1,3 млн українців перетнули наш кордон – здебільшого жінки і діти. Ми надали всі об’єкти для потреб освіти. Понад 2 тис. українських дітей пішли до школи, 3 тис. робочих місць створено для українців у моїй країні. Ми також маємо мобілізацію громадянського суспільства – разючу, небувалу підтримку України та українців. Немає сумніву в тому, що українці можуть розраховувати на румунський уряд та народ, скільки потрібно", – заявив Йоганніс.

Він також повідомив, що в Сучаві на повну потужність працює хаб міжнародної гуманітарної допомоги Україні. Вже було здійснено понад 40 відповідних транспортних місій.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: