В березні разом з окупантами він був на території Київської області.

Колишньому народному депутату України Ігорю Маркову повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, народному депутату України VII скликання, мешканцю Одеси повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу). При цьому прізвище не називається, але джерела в правоохоронних органах кажуть, що йдеться про колишнього нардепа Ігоря Маркова. На фото, яке є в повідомленні, також можна впізнати Маркова.

За даними слідства, у 2014 році він виїхав на територію РФ, де "вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України".

"Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Київської області спільно з військовослужбовцями РФ, публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України (саме Марков у березні 2022 року був помічений у Київській області у якості окупанта - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. "Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України РФ та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії Росії і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій. В подальшому цей виступ опублікувано на відеохостингу YouTube",- сказано в повідомленні .

Як відомо, Марков у 2008 року був обраний керівником політичної партії "Родина". Був народним депутат Верховної Ради України VII скликання і входив до складу фракції "Партії регіонів".

Вас також можуть зацікавити новини: