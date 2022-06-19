Юрій Соболевський зазначив, що росіяни змогли зломити місцеве населення.

Російські окупанти в Херсонській області не довіряють місцевим колаборантам. Зрадників України стали міняти на представників ОРДЛО.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook

"Провали окупаційної влади в їх спробах зломити жителів, зломити їх любов до України, істотно підірвало довіру орків до тих колаборантів, які повинні були стати "обласною владою" і організовувати нове життя у форматі російського світу. Тому вже зараз ми спостерігаємо процес їх фізичного заміщення та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області. Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з ЛДНР", - йдеться в повідомленні.

При цьому Соболевський зазначив, що офіс партії "Єдина Росія" перейшов від "гуманітарної допомоги" до організації візитів російських чиновників та депутатів, різних заходів та формування політики.

На його думку, колаборанти намагаються уникнути кримінальної відповідальності після звільнення Херсонської області від російських окупантів.

Ситуація в Херсоні - що відомо

На Херсонщині ЗСУ здійснюють наступ за трьома напрямками. Від фашистів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.

Вранці 17 червня стало відомо про великі втрати окупантів в особовому складі На Херсонщині.

Водночас радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти змогли швидко захопити Херсонську область через зраду співробітника СБУ Ігоря Садохіна. Він надав загарбникам карти мінних полів і розташування Збройних сил України. Крім того, зрадник координував удари російської авіації.

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