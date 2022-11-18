Мельника звільнили з посади посла в Німеччині у липні.

Колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника призначили заступником глави міністра закордонних справ, повідомив у Telegram представник Кабміну Тарас Мельничук.

Також повідомляється про звільнення Василя Володіна з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України.

Виконання обов'язків держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України тимчасово покладено на Анатолія Касіяника.

Відео дня

Звільнення Андрія Мельника з посади посла в Німеччині

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Мельник на посаді посла критикував політику Берліна щодо України, зокрема повільну реакцію на прохання Києва забезпечити необхідним озброєнням ЗСУ.

Робота українського посла злила російських пропагандистів, що у своїх публікаціях намагались усіляко зіштовхнути дипломата з німецькими колегами.

Тим не менше, під час від'їзду з Німеччини Мельнику влаштували "виняткове прощання", писав Bild. На відміну від більшості послів, з Мельником прощався не глава чи заступник глави департаменту, а заступник міністерки Анналени Бербок – Тобіас Лінднер.

Співрозмовник журналістів у МЗС Німеччини зазначив, що таке прощання відбувається "тільки у кількох виняткових випадках". Мельнику влаштували державне прощання, щоби висловити "чітке визнання" німецького міністерства.

Вас також можуть зацікавити новини: