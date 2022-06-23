Андрій Мельник зазначив, що багато хто намагається скоріше помирити громадян України та РФ.

Українські біженці не хочуть залишатися в Німеччині не через погане ставлення, а через бюрократію. Деякі німці все ще намагаються "помирити" українців та росіян.

Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю Укрінформу.

"Я ніколи не стверджував, що до наших біженців в Німеччині нібито погано ставляться. Дослівно сказав про те, що німці повинні задуматися над тим, чому багато українців не хочуть залишатися в цій країні і повертаються додому. Це очевидний факт", - зазначив дипломат.

За його словами, основною причиною, чому українці повертається додому, - поліпшення ситуації в Україні і бажання побачити рідних.

Водночас є й інші причини:

надмірна забюрократизованість оформлення статусу біженця;

українці стикаються з німцями російського походження, які працюють у відомствах.

"Багато хто в Німеччині прагне скоріше помирити українців і росіян, що є абсолютним кошмаром для наших співвітчизників після пережитих травм", - пояснив Мельник.

При цьому він вказав, що його фраза про нібито погане ставлення до українців в Німеччині, яка викликала обурення, була вирвана з контексту під час дебатів, коли противники постачання зброї в Україну використовували аргумент про допомогу українським біженцям. Також посол нагадав, що подякував за підтримку та попросив вибачення "перед тими десятками тисяч німецьких громадян-волонтерів, яких міг образити".

Як раніше повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація, що український дипломат Андрій Мельник "звинуватив" німців у поганому ставленні до українських біженців, яких, за офіційними даними, зараз у Німеччині близько 865 тисяч, "ставляться нібито не дуже добре", через що вони змушені їхати додому.

Станом на 10 червня Україну покинули 4,8 мільйона людей. За цей же період в країну в'їхало більше 2 мільйонів громадян.

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