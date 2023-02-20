Джон Салліван вважає, що Кремль не дасть задню, поки Путін не досягне свого

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Салліван заявив, що росіяни не ведуть добросовісних переговорів. Як заявив він у матеріалі для CNN, Кремль не хоче іти на компроміс, нехтуючи своїми першопочатковими цілями.

"Росіяни не вели добросовісних переговорів і до війни, і зараз не будуть. Вони не відступлять, доки Путін не досягне своїх давніх цілей", - сказав Салліван.

Дипломат сам раніше, до початку повномасштабного вторгнення, пропагував мирні переговори з Кремлем навіть у періоди поганих відносин. Заради цього він навіть знехтував своїм комфортом.

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"Я залишив зручне місце у Державному департаменті як заступник держсекретаря, щоб служити послом США в Москві та очолити ці переговори", - додав Салліван.

Однак минулого лютого у його голові все змінилося і він перевернув своє уявлення про дипломатичну складову у теперішній ситуації:

"Але мій погляд, як і погляди багатьох інших, змінився, коли 24 лютого величезні зграї російських солдатів, танків, літаків і ракет перетнули міжнародний кордон, щоб бити Україну та її народ. Зараз не час для переговорів. З іншого боку, президент Байден правильно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не хочуть війни з Росією", - заявив чиновник.

Окрім цього Салліван розповів, як він бачить вирішення поточної війни, і описав зокрема роль США.

"Я вважаю, що шлях вперед для Сполучених Штатів полягає, по-перше, у подвоєнні дипломатії, щоб переконати ті країни, які не приєдналися до рішучої підтримки захисту України, у моральній, політичній, правовій та військовій необхідності цього зробити.

По-друге, жорстко застосувати існуючі санкції та експортний контроль, щоб морити голодом російську армію, але не російський народ.

По-третє, забезпечити Україну всім обладнанням і припасами, військовими та іншими, необхідними для вигнання загарбників з її суверенної території.

По-четверте, мати терпіння та мужність наших колективних (з союзниками, партнерами та іншими) переконань", - сказав дипломат.

Відзначимо, що Салліван був 10-м послом США у Російській Федерації, в тому числі і в період повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Його період роботи у Москві розпочався у лютому 2020-го року, а підійшов до кінця у вересні 2022-го. До цього він у квітні 2018-го року працював в. о. Державного секретаря США, а у 2017-2019 роках на посаді заступника Держсекретаря країни.

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