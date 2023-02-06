Такі тарифи фактично припинять імпорт металу з Росії в США.

США готуються ввести 200-відсоткові мита на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на Москву у зв'язку з наближенням річниці вторгнення в Україну.

Цей крок розглядався протягом декількох місяців, повідомили люди, які попросили не називати їх імен, пише видання Bloomberg.

Джерела стверджують, що США також націлені на російський метал, тому що Москва демпінгує алюміній на ринку США і завдає шкоди американським компаніям.

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Такі круті тарифи фактично припинять імпорт металу з Росії в США. Росія є другим за величиною виробником металу в світі, а алюміній, що поставляється з Росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.

Рада національної безпеки Білого дому не відразу відповіла на запити про коментарі.

Санкції проти російської металургії: подробиці

Європейський союз та США збільшили обсяги імпорту алюмінію і нікелю з Російської Федерації після 24 лютого. На ситуацію не вплинули навіть логістичні проблеми через санкції проти РФ.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Лондонська біржа металів (LME) заявила про те, що обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) і Челябінського цинкового заводу, що належить їй.

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