Чаус повідомив, що був викрадений невідомими і підтвердив, що є екс-суддею Дніпровського райсуду Києва.

Екс-суддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, був знайдений в одному з сіл Вінницької області.

Про це повідомляють "Цензор.нет" і "Страна" із посиланням на джерела.

Так, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що знайшов громадянина Миколу Чауса, 1966 року народження.

Чаус повідомив йому, що був викрадений невідомими і підтвердив, що є екс-суддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що він знаходиться в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК. На місце виїхали правоохоронці.

Видання також опублікували фото Чауса в одній білизні, вказавши, що його було зроблено в сільраді.

Дружина Чауса Світлана підтвердила "Стране", що на фото - її чоловік, однак зазначила, що не знала про те, що він знайшовся.

Адвокат Чауса Олександр Вишневий також підтвердив, що на фото суддя Чаус, пише Українська правда.

Водночас він не зміг повідомити, де наразі перебуває його клієнт. Вишневий планує зв'язатися з дружиною Чауса, яка зараз у Молдові. За його словами, якщо інформація підтвердиться, доведеться відправлятися на Вінниччину.

У поліції Вінницької області УП повідомили, що в них "ніякої інформації немає, поліція цю справу не розслідує".

Водночас джерела "Української правди" у правоохоронних органах підтверджують, що Чауса знайшли у селі на Вінниччині.

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Ситуація навколо екс-судді Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня телеграм канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

Автор: Олександр Топчій