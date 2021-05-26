Водночас у НАБУ запевняють, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство.

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-суддю Миколу Чауса, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в отриманні 150 тисяч доларів хабара.

Про це свідчать документи, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо".

Як зазначає видання, у квітні цього року Комісія з контролю файлів Інтерполу вирішила видалити так звану "червону картку" щодо Миколи Чауса, тобто фактично зняти його з міжнародного розшуку.

"Причиною начебто стала перевірка комісії за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних про українського екс-суддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. У листі Інтерполу від 7 травня підтвердили видалення інформації щодо Миколи Чауса", - пише Слідство.Інфо.

Зазначається, що розглядаючи скаргу Чауса комісія Інтерполу зауважила, що підставою для оголошення екс-судді у міжнародний розшук було неналежне судове рішення.

"Раніше НАБУ надало Інтерполу не ухвалу про арешт Чауса, яка є безстроковою, а ухвалу про його примусовий привід, термін дії якої обмежений і складає шість місяців. В комісії наголосили, що такого судового рішення недостатньо для міжнародного розшуку і вирішили видалити "червону картку" щодо Чауса", - повідомляє видання.

Водночас у НАБУ запевняють, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство.

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"На цей час процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку", - повідомили "Слідство.Інфо" в НАБУ.

Ситуація навколо екс-судді Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня телеграм канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

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Автор: Олександр Топчій