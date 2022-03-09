Рішення було прийнято на тлі вторгнення РФ в Україну / Ілюстрація REUTERS
Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів і транспортних систем, оголосила про призупинення поставок до Росії.
Про це повідомляє пресслужба виробника на офіційному сайті.
"Очевидно, що компанія буде дотримуватися всіх чинних санкцій і законів, і тому вирішила призупинити всі поставки в Росію", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Alstom також припинить всі майбутні інвестиції в Росію. Це рішення ухвалено на тлі вторгнення РФ в Україну.
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