Alstom також припинить всі майбутні інвестиції в Росію.

Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів і транспортних систем, оголосила про призупинення поставок до Росії.

Про це повідомляє пресслужба виробника на офіційному сайті.

"Очевидно, що компанія буде дотримуватися всіх чинних санкцій і законів, і тому вирішила призупинити всі поставки в Росію", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Alstom також припинить всі майбутні інвестиції в Росію. Це рішення ухвалено на тлі вторгнення РФ в Україну.

Війна проти України: