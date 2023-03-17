У Раді зареєстрували відповідний проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата.

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Михайла Забродського. Проект (реєстраційний номер 9114) опубліковано на сайті парламенту.

В ньому передбачено припинити достроково повноваження Забродського, обраного за списком партії "Європейська солідарність", у зв'язку з поданою ним заявою. В заяві, яка датована 10 березня, Забродський не вказав причину складення депутатських повноважень.

Народний депутат України Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") повідомив у Telegram, що генерал Забродський "вже давно допомагає Генеральному штабу і особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному".

Відео дня

"То ж, так виглядає, обрав можливість сконцентруватися на цій ділянці", - написав Юрчишин.

Генерал Забродський - що відомо

Під час Антитерористичної операції на сході України в 2014 році 95-та аеромобільна бригада під командуванням Забродського виконувала завдання з блокування міст Слов'янськ та Краматорськ, захопила та утримувала важливий опорний пункт - гору Карачун.

В березні 2015 року був він призначений командувачем Високомобільних десантних військ України.

В листопаді 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко призначив Забродського новим командувачем сил Антитерористичної операції (АТО).

Вас також можуть зацікавити новини: