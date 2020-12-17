Цитати Геннадія Кернеса / фото instagram.com/gepard59
Мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року від ускладнень коронавірусу. За життя глава Харкова був відомий любов'ю до міцного слова і не соромився грубих виразів на адресу інших. Деякі цитати Кернеса стали крилатими фразами і часто використовувалися в Інтернеті.
Найгарячіші фрази Харківський політик вживав на сесіях міської ради, але і в повсякденному житті він часто використовував лайки і матюки. УНІАН зібрав найяскравіші цитати Кернеса мовою оригіналу.
Фрази з сесійних засідань
- "Будете мешать – удалим вас, как зуб. Если не знаете, как это, пойдите к зубному".
- "И вот эти "гульки-гайки индейские", которые сегодня были возле парадного входа в горсовет. Я считаю, что — это проявление непатриотической агрессии к городу".
- "Встань! Смотри, сучий пес! Еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"
- "От "Самопомощь" не голосует за зоопарк, то будет ходить туда платно! Все бесплатно, а вы платно! Это ваша прерогатива. То будь ласка, скільки захочете. Хоть в позу зю становися и туда гуляй раком".
- "Кто ты есть такой? Ты кнопка, бля*ь".
- "Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут".
- "Могу сказать за себя и чуть-чуть за других. Любой руководитель, который уверен в своем потенциале, готов к выборам в любое время года"
- "Инна Германовна, вы - политическая проститутка, выйдите из зала!"
- "Если вы будете продолжать в таком духе заниматься очковтирательством, имитацией бурной деятельности, я буду принимать кадровые решения. Эти кадровые решения будут не просто с увольнениями, а с другими выводами, которые позволены мне по закону".
Під час сварок з активістами
- "Я сломаю вам две руки и две ноги!"
- "Ищите козявки у себя, посмотрите на себя в зеркало!"
- "Люди, которые стоят на Майдане и "майданутые" — это два разных человека."
Передвиборне відео з Михайлом Добкіним
- "Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!"
- "Миша, скажи, чё ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали. Твоя задача здесь, извини…"
- "Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат, нах*й".
- "Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица..? Ну это просто постная хуй*я какая-то…"
- "Где про скорые помощи, бл*?"
- "Давай по-новой, Миша. Всё ху**я."
Не соромився лайки і мав кримінальне минуле: яким він був-мер Харкова
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram