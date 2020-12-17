Кернес відомий багатьма цитатами з використанням лайливих слів.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року від ускладнень коронавірусу. За життя глава Харкова був відомий любов'ю до міцного слова і не соромився грубих виразів на адресу інших. Деякі цитати Кернеса стали крилатими фразами і часто використовувалися в Інтернеті.

Найгарячіші фрази Харківський політик вживав на сесіях міської ради, але і в повсякденному житті він часто використовував лайки і матюки. УНІАН зібрав найяскравіші цитати Кернеса мовою оригіналу.

Фрази з сесійних засідань

"Будете мешать – удалим вас, как зуб. Если не знаете, как это, пойдите к зубному".

"И вот эти "гульки-гайки индейские", которые сегодня были возле парадного входа в горсовет. Я считаю, что — это проявление непатриотической агрессии к городу".

"Встань! Смотри, сучий пес! Еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"

"От "Самопомощь" не голосует за зоопарк, то будет ходить туда платно! Все бесплатно, а вы платно! Это ваша прерогатива. То будь ласка, скільки захочете. Хоть в позу зю становися и туда гуляй раком".

"Кто ты есть такой? Ты кнопка, бля*ь".

"Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут".

"Могу сказать за себя и чуть-чуть за других. Любой руководитель, который уверен в своем потенциале, готов к выборам в любое время года"

"Инна Германовна, вы - политическая проститутка, выйдите из зала!"

"Если вы будете продолжать в таком духе заниматься очковтирательством, имитацией бурной деятельности, я буду принимать кадровые решения. Эти кадровые решения будут не просто с увольнениями, а с другими выводами, которые позволены мне по закону".

Під час сварок з активістами

"Я сломаю вам две руки и две ноги!"

"Ищите козявки у себя, посмотрите на себя в зеркало!"

"Люди, которые стоят на Майдане и "майданутые" — это два разных человека."

Передвиборне відео з Михайлом Добкіним

"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!"

"Миша, скажи, чё ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали. Твоя задача здесь, извини…"

"Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат, нах*й".

"Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица..? Ну это просто постная хуй*я какая-то…"

"Где про скорые помощи, бл*?"

"Давай по-новой, Миша. Всё ху**я."

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Автор: Катерина Пулатова