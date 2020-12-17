Німецькі лікарі боролися за життя Кернеса кілька місяців.

Переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Про це у своєму Telegram повідомив бізнесмен Павло Фукс.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса.

Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму", - написав Фукс.

Смерть Кернеса підтвердив в Instagram його син Родіон Гайсинський.

Хвороба Кернеса: що відомо

* У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходив курс лікування від COVID-19.

* За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

* 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

* 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

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Автор: Дмитро Захаров