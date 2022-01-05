Жозеп Боррель разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідають лінію розмежування в Луганській області.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до України.

Про це він повідомив у Twitter.

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Боррель зазначив, що 4 січня почав свій перший у 2022 році візит до України.

"У зв'язку з посиленням військового нарощування Росії я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України та підтримати важливі реформи, які є ключовими для стійкості", - написав Боррель.

Він додав, що має намір відвідати Станицю Луганську та Київ.

За інформацією МЗС, планується, що сьогодні, 5 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Боррель відвідають лінію розмежування в Луганській області.

Також Кулеба і Боррель проведуть переговори.

Загострення на кордоні України та РФ

11 листопада 2021 року в Bloomberg вийшла стаття, в якій йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.