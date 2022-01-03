Жозеп Боррель 4-6 січня перебуватиме в Україні з візитом.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 січня перебуватиме в Україні з візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, це буде вже третій його візит до України.

"Візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку нашої держави з боку ЄС на тлі агресивних дій Російської Федерації", - йдеться у повідомленні МЗС.

5 січня Кулеба та Боррель відвідають лінію розмежування в Луганській області. Це буде перша поїздка високого представника ЄС на Донбас з моменту початку російської агресії проти України.

Вони проведуть переговори, ключовими темами яких стануть стримування РФ від подальшої агресії, зокрема шляхом жорстких економічних санкцій, просування мирного врегулювання на основі поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, втілення гуманітарних проєктів на Донбасі, підтримка подальших внутрішніх перетворень в нашій державі.

Під час поїздки на лінію розмежування міністр та високий представник ЄС поспілкуються зі ЗМІ.

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.