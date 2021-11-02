Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Міністр оборони Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Раніше заяву про відставку написав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, кандидатуру якого "слуги" підтримали на посаду глави оборонного відомства.

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1 листопада речниця фракції "СН" Юлія Палійчук повідомила, що на засіданні фракція підтримала кандидатуру Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, у разі обрання Верещук на цю посаду до парламенту замість неї прийде 140-й номер списку партії "СН" Сергій Кострійчук.

Палійчук також повідомила, що фракція підтримала рішення президента України щодо кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. Вона нагадала, що цю кандидатуру вносить президент України.

Вона зазначила, що також на засіданні фракції було обговорено кандидатуру Павла Рябікіна, який на даний момент очолює Державну митну службу, на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також кандидатуру Юлії Свириденко, яка сьогодні займає посаду заступника керівника Офісу президента, на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки України.

Палійчук також додала, що на засіданні фракції був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Автор: Віолетта Орлова