Засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заплановане на 3 листопада.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко розповів, що кандидата на посаду міністра оборони Олексія Резнікова заслухає профільний комітет Верховної Ради.

Як він повідомив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", 1 листопада на засідання фракції "СН" депутати заслухали Резнікова.

"І, наскільки я розумію, то й комітет з питань оборони і розвідки буде його заслуховувати", - зазначив Устенко.

Він додав, що фракція вважає Резнікова "професіоналом, який зможе навести лад у тих питаннях", які не зміг вирішити чинний міністр Андрій Таран.

Читайте такожОбрано першого заступника голови фракції "Слуга народу""Тому що у нас були проблеми і з оборонним замовленням, і з виплатами військовим, і була не дуже гарна публічна комунікація, яку вів міністр…", - уточнив нардеп.

Як зауважив нардеп від "Євросолідарності" Михайло Забродський, засідання комітету заплановане на 3 листопада.

"Але там будуть, можливо, певні зміни, пов’язані тривалістю робочого дня у Верховній Раді", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада речниця фракції "СН" Юлія Палійчук повідомила, що на засіданні фракція підтримала кандидатуру Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, у разі обрання Верещук на цю посаду до парламенту замість неї прийде 140-й номер списку партії "СН" Сергій Кострійчук.

Палійчук також повідомила, що фракція підтримала рішення президента України щодо кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. Вона нагадала, що цю кандидатуру вносить президент України.

Вона зазначила, що також на засіданні фракції було обговорено кандидатуру Павла Рябікіна, який на даний момент очолює Державну митну службу, на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також кандидатуру Юлії Свириденко, яка сьогодні займає посаду заступника керівника Офісу президента, на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки України.

Палійчук також додала, що на засіданні фракції був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Автор: Антоніна Доломанжи