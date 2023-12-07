Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що є вагомі аргументи на користь того, щоб конфіскувати заморожені російські активи і витратити їх на відновлення України.
Британський дипломат перебуває у Вашингтоні, де у нього запланована зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном
"Замість того щоб просто заморожувати ці гроші, давайте візьмемо їх, витратимо на відновлення України, і це, якщо хочете, буде авансом в рахунок репарацій, які Росія одного разу повинна буде виплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила. Я розглянув всі аргументи і поки не побачив нічого, що переконало б мене в тому, що це погана ідея", - цитує Кемерона видання Sky News.
Він закликав політиків у США схвалити новий пакет військової допомоги для України після того, як республіканці заблокували угоду.
"Якщо США проголосують за пакет допомоги Україні, це додасть імпульс європейським країнам", - сказав він, після того як президент Джо Байден закликав Конгрес схвалити цю допомогу.
Заморожені активи РФ в Європі - чи отримає гроші Україна
Іспанія представила свій план, який передбачає фінансування України з прибутків, отриманих від заморожених активів Росія.
При цьому Європейський центральний банк і кілька країн-членів, включаючи Францію і Німеччину, сумніваються з приводу цього плану, не кажучи вже про Бельгію, де зберігається велика частина заморожених російських грошей.